Medienberichte: IS soll zwei türkische Militärs verbrannt haben

Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat sollen zwei türkische Soldaten lebendig verbrannt haben. Das berichtete RIA Novosti am Freitagmorgen unter Berufung auf türkische Medien. Die Terroristen sollen die Militärs vor drei Wochen in der Nähe der Stadt al-Bab in Syrien als Geisel genommen haben. Die Videoaufnahme der Hinrichtung der Soldaten wurde am Donnerstagabend, 22. Dezember, in IS-nahen Accounts in sozialen Netzwerken veröffentlicht.