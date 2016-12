UN-Botschafter Russlands: In Aleppo-Resolution geht es nicht um Bildung einer Beobachtermission

Von der Bildung einer speziellen Beobachtergruppe ist in der Resolution der Vereinten Nationen zu Aleppo keine Rede. Das erklärte der ständige Vertreter Russlands bei der UNO, Witali Tschurkin. „Es handelt sich nur darum, dass die UN-Vertreter eine Weise haben müssen, um das zu beobachten, was da alles passiert. Das wird noch besprochen“, so Tschurkin.