Quelle: Sputnik Russlands Biathlonverband verzichtet auf Ausrichtung der Weltcup-Etappe im russischen Tjumen

Der russische Biathlonverband hat darauf verzichtet, die 8. Weltcup-Etappe in der Stadt Tjumen in Sibirien auszurichten. Auch die Junioren-WM 2017 in Ostrow im Gebiet Pskow wird nicht stattfinden. Die Internationale Biathlon-Union (IBU) berichtete, dass neue Austragungsorte für die Wettkämpfe später bekannt gegeben werden. Die Union leitete auch ein Verfahren gegen den russischen Biathlonverband und 29 Athleten ein. Der Grund soll der jüngste Bericht der Anti-Doping-Agentur WADA sein.