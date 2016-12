Die Ukraine verweigert Journalisten von RIA Novosti Akkreditierung

Am Donnerstag hat die ukrainische Regierung den Journalisten der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti die Akkreditierung für Sitzungen der Obersten Rada verweigert. Aus dem Pressedienst des Ministerkabinetts hieß es, dass die in Russland registrierten Medien keinen Zugang zu den Sitzungen haben. Ausnahmen seien laut der entsprechenden Verordnung der Rada nur die Agenturen Interfax-Ukraina und RBC-Ukraina, die in der Ukraine registriert sind.