Russischer Verteidigungsminister: Russlands Luftstreitkräfte haben Zerfall Syriens verhindert

Quelle: Sputnik Russischer Verteidigungsminister: Russlands Luftstreitkräfte haben Zerfall Syriens verhindert

Die Operation der russischen Luft- und Weltraumkräfte hat den Zerfall von Syrien verhindert. Das erklärte am Donnerstag der russische Verteidigungsminister, Sergei Schoigu. „Der Zerfall des syrischen Staates wurde verhindert und die Kette der 'Farbrevolutionen' unterbrochen, die im Nahen Osten und in Afrika vervielfältigt wurden. Der Prozess der politischen Regelung und der Versöhnung von Konfliktparteien wurde eingeleitet“, so Schoigu.