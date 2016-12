Russischer Botschafter Karlow in Moskau beigesetzt

Der in Ankara getötete Botschafter der Russischen Föderation, Andrej Karlow, wurde am Donnerstag auf dem Friedhof Chimkinskoje in Moskau begraben. An der Beisetzungszeremonie nahm die Ehrenwache und das Militärorchester teil. Zuvor fand die offizielle Trauerfeier im Gebäude des russischen Außenministeriums statt. Unter den Gästen waren unter anderem der Präsident Wladimir Putin, der Ministerpräsident Dmitri Medwedew und der Außenminister Sergej Lawrow.