Amris Anschlagspläne sollen dem LKA seit Monaten bekannt gewesen sein

© Twitter Amris Anschlagspläne sollen dem LKA seit Monaten bekannt gewesen sein

Der Verdächtige des Anschlags am Breitscheidplatz in Berlin, der 24-jährige Anis Amri, soll spätestens seit dem Sommer 2016 Terrorattentate geplant haben. Darüber soll ein V-Mann am 21. Juli 2016 das Landeskriminalamt (LKA) in Nordrhein-Westfalen informiert haben, meldet Focus Online. Nach Angaben des Portals soll er im kleinen Kreis des Terrornetzwerks um den Hassprediger Abu Walaa aus Hildesheim wiederholt von seinen Attentatsplänen gesprochen haben.