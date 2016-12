Gasexplosion in Moskau – mindestens sechs Verletzte

Am Donnerstagmorgen ist es in einer Unterführung der Metrostation Kolomenskaja im Süden Moskaus wegen Gasaustritts zu einer Explosion gekommen, teilte der russische Ermittlungsausschuss mit. Infolgedessen erlitten mindesten sechs Menschen Verletzungen, zwei davon wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Sicherheitskräfte ermitteln mittlerweile die Details des Vorfalls und befragen Augenzeugen.