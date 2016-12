US-Kongress bringt Gesetzentwurf gegen ausländische Einmischung in Wahlen auf den Weg

© Wikipedia US-Kongress bringt Gesetzentwurf gegen ausländische Einmischung in Wahlen auf den Weg

Das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten hat den Gesetzentwurf zum „Schutz der US-amerikanischen Demokratie“ eingebracht. Darüber berichtete RIA Nowosti unter Berufung auf den Mitverfasser des Dokuments, den Kongressabgeordneten Eliot Engel. Der Rechtsakt sieht vor, allen Personen, die der Einmischung in den Wahlprozess verdächtigt werden, die Einreise in die USA zu verwehren und ihre Vermögen in den USA einzufrieren.