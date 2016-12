Russland friert ein – Rekord-Frost von -62 Grad im Föderationskreis Ural aufgezeichnet

Im russischen Autonomen Kreis der Chanten und Mansen wurde am Mittwoch die Rekordtemperatur von minus 62 Grad Celsius registriert, berichtet RIA Nowosti. Wegen abnormer Kälte fielen die Unterrichtsstunden in örtlichen Schulen aus, mehrere Flüge mussten verschoben werden. Trotz des kalten Wetters ließ sich die einheimische Bevölkerung zu zauberhaften Winterbildern und Experimenten an der frischen Luft inspirieren.