Deutsche Ausgabe von Charlie Hebdo widmet Cover dem Attentat von Berlin

Der deutsche Verlag des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo hat die Titelseite seiner neuen Ausgabe der Todesfahrt am Breitscheidplatz in Berlin gewidmet, geht es von der offiziellen Facebook-Seite der Zeitschrift hervor. Darauf ist ein Pfefferkuchenhaus abgebildet, aus dem mehrere Gewehrläufe herausstechen. „Sie werden unsere Art zu leben nicht verändern“, heißt es in der Überschrift zur Karikatur.