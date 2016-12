UN-Generalsekretär Ban Ki-moon will sich für seine Heimat aufopfern

Der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ist bereit, den Posten des Präsidenten Südkoreas 2017 zu beanspruchen. „Wenn das, was ich in den zehn Jahren meines Dienstes als UN-Generalsekretär gelernt, gesehen und gefühlt habe, Korea zum Fortschritt verhelfen wird, bin ich mehr als bereit, mich für diese Tätigkeit aufzuopfern“, gab er in einer Pressekonferenz bekannt. Der 72-jährige Südkoreaner scheidet aus seinem aktuellen Amt am 31. Dezember aus.