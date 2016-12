Sondereinsatz im Düsseldorfer Kaufhaus erfolglos abgeschlossen, Attentäter bleibt auf freiem Fuß

Am Mittwoch ist die Polizei Düsseldorf den Hinweisen eines Zeugen nachgegangen, der den vermutlichen Attentäter von Berlin nach dem in Medienquellen verbreiteten Foto in einem Kaufhof gesichtet und erkannt haben will. Das Gebäude wurde zeitnah abgesperrt und durchsucht. Die Fahndung nach der verdächtigen Person brachte bisher jedoch kein Ergebnis.