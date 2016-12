Weihnachtsbaum aus Bussen - Ungarische Fahrer stellen Fahrzeuge als Tanne auf

Ungarische Fahrer haben Busse in Form einer Tanne aufgestellt

Die Fahrer von 14 Linienbussen haben in der ungarischen Stadt Miskolc ihre Fahrzeuge zu einem Weihnachtstannenbaum formiert. Dies berichtete der französische Fernsehsender BFM TV. Um die festliche Beleuchtung darzustellen, wurde in den Bussen das Licht angemacht. Die Größenordnung der Figur mit der Gesamtlänge von 70 Metern kommt aus der Vogelperspektive besonders zur Geltung.

Ungewöhliche Weihnachtsdekorationen finden sich nun weltweit. Im südsibirischen Salechard im Kreis der Jamal-Nenzen ist die riesige Mammut-Skulptur an der Einfahrt in die Stadt festlich geschmückt worden. Man hat das "Tier" als Väterchen Frost (Weihnachtsmann in Russland) verkleidet: Das Mammut hat einen rot-weißen Mantel und eine Mütze angezogen bekommen. "Wir haben unser Mammut verkleidet! Das neue Jahr ist schon nah!", heißt es auf der offiziellen Seite der Stadtverwaltung im russischen Sozialnetzwerk vk.com.