Türkei: 13 Menschen nach Mord am russischen Botschafter festgenommen

Quelle: Sputnik

Im Rahmen der Ermittlung des Mordes an dem russischen Botschafter in Ankara wurden insgesamt sechs Menschen festgenommen. Einer von ihnen soll den Studenten der Polizeiakademie Unterstützung geleistet haben, die der Attentäter Mevlüt Mert Altıntaş absolviert hatte, meldet TRT. Außerdem wurde der Vater, die Mutter, die jüngere Schwester, zwei Onkel und die Tante von Altıntaş sowie auch der Polizist, mit dem der Täter eine Wohnung in Ankara mietete, festgenommen.