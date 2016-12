Donald Tusk: Verantwortung für Flüchtlingskrise in der EU liegt nicht bei Deutschland

Quelle: Sputnik Donald Tusk: Verantwortung für Flüchtlingskrise in der EU liegt nicht bei Deutschland

Deutschland sei nicht für die Migrationskrise in der Europäischen Union verantwortlich. Das erklärte Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, gegenüber dem polnischen Sender TVN24. „Nicht Deutschland ist für Außengrenzen zuständig. Die reale Quelle dieser Krise ist kein Standpunkt eines europäischen Politikers. Die Ursache ist das, was außerhalb der EU passiert“, so Tusk.