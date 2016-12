Straße in Ankara bekommt den Namen des getöteten russischen Botschafters

Die Straße in der türkischen Hauptstadt Ankara wird den Namen des russischen Botschafters Andrej Karlow bekommen, der am Montagabend erschossen wurde. Das teilte am Dienstag der Außenminister der Türkei, Mevlüt Çavuşoğlu, mit. Auch der Ausstellungsraum im Zentrum für Moderne Kunst, wo Karlow getötet wurde, wird zu seinen Ehren umbenannt, so die Stadtverwaltung von Ankara.