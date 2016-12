Asylbewerber aus Marokko soll Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Salzburg geplant haben

© http://www.zwinglis-reisen.ch/ http://www.zwinglis-reisen.ch/

Am Montagmorgen wurde im Rahmen einer Anti-Terror-Razzia eine Flüchtlingsunterkunft in Fuschl bei Salzburg durchsucht. "Eine Person wurde verhaftet", zitiert die österreichische Zeitung Krone den Polizeisprecher Michael Rausch. Es handelt sich dabei um einen 25-jährigen Marokkaner, der zwischen Weihnachten und Silvester ein Terrorattentat in Salzburg geplant haben soll.