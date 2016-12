Eurasien-Autotunnel unter Bosporus in Istanbul eingeweiht

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der Regierungschef Binali Yıldırım und der Parlamentssprecher İsmail Kahraman haben am Dienstag die Autotunnel am Meeresgrund des Bosporus festlich eröffnet, meldet RIA Nowosti. Ab jetzt ermöglicht es die 5.400 Meter lange Unterführung, den Weg zwischen den Vierteln Kazlıçeşme und Göztepe in 15 statt 90 Minuten zurückzulegen. Mit einer Durchlassfähigkeit von 100.000 Autos pro Tag soll der Tunnel den Verkehr der Bosporus-Brücken wesentlich entlasten.