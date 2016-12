Santa Claus verdrängt Väterchen Frost aus der Ukraine

Quelle: Sputnik Santa Claus verdrängt Väterchen Frost aus der Ukraine

In der Ukraine wird Väterchen Frost immer öfter durch sein westliches Pendant ersetzt. In Kiew wurde bereits eine Residenz von Santa Claus, der das Fest am Haupttannenbaum des Landes leitet, eröffnet. Der Nachrichtenagentur RIA Novosti zufolge ist diese Entwicklung ein Versuch, die Traditionen der Partner aus der EU und den USA "blind nachzuahmen".