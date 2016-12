Leiche des getöteten russischen Botschafters wird zur Überführung nach Russland vorbereitet

Am Dienstag wird der Leichnam von Andrej Karlow nach Russland geflogen. „Heute findet im Flughafen die Trauerfeier unter Teilnahme der obersten Staatsführung der Türkei und der Vertreter des diplomatischen Korps statt. Später wird die Leiche des Botschafters in Begleitung von seiner Witwe, einem Botschaftsarzt und einem Psychologen des Katastrophenschutzministeriums in sein Heimatland abtransportiert“, zitiert RIA Nowosti die Presseattachée der russischen diplomatischen Mission, Irina Kasimowa.