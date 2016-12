Amokfahrer von Berlin identifiziert - deutsche Medien

Laut eingegangenen Berichten soll ein 23-jähriger Pakistaner den Scania-LKW in die Menschenmenge gesteuert haben. Er soll im Dezember 2015 nach Deutschland als Asylsuchender eingereist sein und sich in einem Flüchtlingscamp niedergelassen haben, schreibt Die Welt. Seitdem habe die örtliche Polizei ihn wegen Kleindelikten mehrmals ins Visier genommen. Die Sicherheitskräfte vermuten, dass der LKW-Fahrer Naved B. heiße, so die Zeitung Blick.