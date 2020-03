Anti-russische Meinungsmache der Europäischen Union in Zeiten der Corona-Pandemie

Während die Welt gegen COVID-19, eine echte Pandemie, kämpft, scheint die Europäische Union über einen Fake-Virus, die allmächtige, allgegenwärtige und allumfassende "russische Desinformation", besorgt zu sein. Zum Nachteil aller Beteiligten.

von Anna Belkina

Meldungen über einen brandneuen EU-Bericht, der noch immer geheim ist, aber lückenlos an Reuters und die Daily Mail durchsickerte, führten in den letzten Tagen zu über hundert Schlagzeilen in ganz Europa.

Der Bericht soll vom Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) erstellt worden sein. Und obwohl der EAD – wahrscheinlich unter Einhaltung von Richtlinien zur sozialen Distanzierung – keine Lust hatte, RT das Papier bereitzustellen, legen anekdotische Hinweise nahe, dass unser Sender ein wesentlicher Bestandteil des Berichts selbst ist. Zumindest widerstand keine größere Medienberichterstattung über den Bericht dem Drang, über RT zu schreiben. Das ist es, was sie ausgegraben haben:

Der Daily Express warf den russischen Medien mörderische Verschwörungen vor wandte sich gegen wichtige Tatsachenberichte über das Sozialverhalten von Menschen während einer Pandemie:

Russland plant, die Zahl der Corona-Virus-Todesopfer in Europa mit gefälschten Nachrichten zu erhöhen. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des vom Kreml unterstützten Senders Russia Today zeigte Briten, die die Abschottung ignorierten und den spanischen Badeort Benidorm besuchten.

Die Financial Times sah die wahre Bedrohung in der "fortschreitenden Apokalypse" der Beliebtheit von RT:

RT Spanish – eine Filiale der staatlich geförderten russischen Nachrichtenagentur, die früher unter dem Namen Russia Today bekannt war – verzeichnete zwischen dem 1. Januar und dem 12. März mehr als 6,8 Millionen geteilte Artikel auf Facebook, Twitter und Reddit über Corona-Virus-Inhalte, so die Analyse. Das machte es zur zwölft beliebtesten Quelle unter den untersuchten Domains, noch vor einigen großen westlichen Medienunternehmen.

Reuters, die zurückhaltendste Agentur in der der Gruppe, spielte den Tonpolizisten:

Auch Russland verstärkt eindeutig seine eigenen Bemühungen, das internationale Narrativ zu gestalten. Zur am meisten gelesenen Nachricht von Russia Today wurde an diesem Wochenende die drastische Reduzierung der bevorstehenden von den USA angeführten NATO-Übungen 'Defender 2020' in Europa und die Verspottung der Vereinigten Staaten, weil sie nicht bereit sind, eine Infektion zu riskieren, um ihr Engagement für den Kontinent zu demonstrieren.

The Independent bekräftigte die Paranoia des Establishments und schrieb:

Die EU beschuldigt Russland, den Westen mit einer Corona-Virus-Desinformationskampagne destabilisieren zu wollen. Die EU-Analyse deutet darauf hin, dass vom Kreml finanzierte Medien wie RT bewusst 'apokalyptische Geschichten' vorangetrieben haben. Es zitiert 'Fake News', die von Russland in Italien, dem westlichen Epizentrum der Krise, geschaffen wurden, die berichteten, dass die Gesundheitssysteme anderswo nicht in der Lage wären, damit fertig zu werden – und dass Menschen zum Sterben zurückgelassen wurden.

Ich werde gleich auf Italien zu sprechen kommen. Behalten Sie aber im Hinterkopf, dass der Bericht des Independent nur vier Tage nach dem Bericht der britischen Zeitung The Guardian mit folgender Schlagzeile erschien:

Das Corona-Virus könnte britische Ärzte dazu zwingen, zu entscheiden, wen sie retten wollen. Ein Mangel an Ressourcen könnte bedeuten, dass jüngere, gesündere Patienten vorrangig behandelt werden, während andere sterben müssen.

Diese kognitive Dissonanz ruft bei mir Halluzinationen hervor.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Massenmedien Hunderte Artikel über die Bedrohung durch russische Desinformationen veröffentlicht haben, in denen sie RT in den Vordergrund stellten, ohne jedoch ein einziges Beispiel für eine "Falschmeldung", einen Fehler, eine Ungenauigkeit oder eine besagte "Desinformation" zu liefern. Es wurde kein auch noch so winziger Beweis angeboten, um RT in irgendeinem Artikel mit solchen Aktivitäten in Verbindung zu bringen – weil es keinen gibt. Jetzt sagen Sie mir, wer hier wirklich Desinformationen verbreitet.

Es gibt natürlich Fälle von Fehlinformation, Desinformation und altmodischer Fehlberichterstattung über die Corona-Virus-Pandemie. Das US-Magazin Foreign Policy zum Beispiel hat im Januar drei solcher Geschichten entlarvt – alle aus US-amerikanischen und kanadischen Medien stammend.

Dieses Phänomen ist leider nicht untypisch angesichts einer neuen, schnell wachsenden, kaum verstandenen Bedrohung und lässt keinen Teil der Welt und auch keine Medien eines Landes immun werden.

Warum also RT und warum Russland? Russland hat keine Memes über die Desinfektionsmittel für Hände geschaffen, obwohl wir sie jetzt mit ebenso viel Freude teilen wie unsere US-amerikanischen und deutschen Kollegen, während wir uns ausgiebig mit Buchweizen eindecken. Russland hat weder die Vorschläge des Vereinigten Königreichs zur Herdenimmunität, noch Berichte über italienische Krankenhäuser erfunden. Letztere sind so sehr um Ressourcen bemüht sind, dass sie Patienten nach Alter und Heilungschancen priorisieren müssen.

Was wir aus dem EAD-Papier, den undichten Stellen und den nachfolgenden Schlagzeilen in der Presse entnehmen können, ist ihre gemeinsame Kernprämisse darüber, dass Russland bewusst eine kurzlebige "Desinformationskampagne" betreibt, um Europa schlecht aussehen zu lassen, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu untergraben und das "europäische Projekt" endgültig zum Scheitern zu bringen.

Lassen wir die absurde Paranoia beiseite, unter der der arme Geist leiden muss, um diesen bösen russischen Masterplan zu erahnen. Bedenken wir Folgendes: Wenn die oben genannten Geschichten, so schädlich sie für das europäische Image auch sein mögen, auf der Realität beruhen, wie kann dann Russland daran schuld sein? Indem sie eine verantwortungsvolle, sachliche Berichterstattung und jede ungenügende Kniebeuge vor Brüssel als eine ausländische Desinformationskampagne darstellen, tun der EAD und die Mainstream-Medien so, als sei ihr größtes Problem die PR, nicht die Pandemie.

Um die Ursache dieser eher beunruhigenden Dissonanz zu begreifen, ist es wichtig zu verstehen, wer oder was hinter diesem Brandstifterbericht steht. Der EAD, der die East Stratcom Task Force, die wiederum die zweifelhafte EUvsDisinfo hervorbrachte, verließ sich eindeutig auf die Arbeit dieser Abteilungen. Die Daily Mail drückte es so aus:

Die von der Daily Mail analysierten Informationen wurden von EUvsDisinfo, einem Projekt des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), das von der Europäischen Union finanziert wird, zusammengetragen.

In ihren eigenen Worten:

EUvsDisinfo ist das Vorzeigeprojekt der East StratCom Task Force des Europäischen Auswärtigen Dienstes.

EUvsDisinfo startete mit dem erklärten Ziel, Desinformationen zu verfolgen, zu bekämpfen und zu korrigieren. Sie ahnen es schon: diese waren per Definition jede Tatsache oder Meinung, die die EU-Kernfragen untergruben. Ihrer Ansicht nach stellt jede Abweichung von der These, dass "es immer sonnig in Brüssel ist" eine existenzielle Bedrohung für das EU-Projekt dar. Besonders wenn diese Abweichung aus Russland kommt.

Der Ruf der Organisation erlitt vor einigen Jahren einen schweren Schlag, als sie drei verschiedene Berichte über die Ukraine durch unabhängige niederländische Medien als "Fake News" bezeichnete. Die Berichte waren untadelig sachlich und objektiv und befassten sich mit Fragen der Korruption, den Rechten der LGBTQ und dem Rechtsextremismus in der Ukraine. Nach Ansicht von EUvsDisinfo kommt jedes Eingeständnis solcher Probleme in einem EU-Bewerberland einer Desinformation des Kreml gleich, und die Berichte wurden leichtsinnig mit dem Etikett "Fake News" versehen.

Die niederländischen Medien haben mit Unterstützung ihrer Regierung geklagt – und gewonnen. Seitdem hat sich EUvsDisinfo neu kalibriert, um nur noch "russische Desinformation" zu verfolgen. Indem man wie besessen meist inländische russische Talkshows verfolgt und sich akribisch in ihren Nachrichtenverteilern umsieht, wenn jemand der EU gegenüber nicht respektvoll genug ist.

EUvsDisinfo ist eine rein politische Gedankenpolizei, die sich als unparteiischer Beobachter tarnt, ohne den Anspruch auf Ausgewogenheit oder gar gesunden Menschenverstand. Ihrer Ansicht nach sind alle EU-Probleme gleichzeitig das Ergebnis von Kreml-Desinformation und sind Kreml-Desinformation an sich. Die Strenge ihrer Analyse gleicht einer Reise in das Chinatown von L.A., bei der zwei Männer mit Corona-Virus gefunden werden, von denen einer stirbt. Dann wird erklärt, dass COVID-19 nur asiatische Männer an der Westküste der USA betrifft und eine Sterblichkeitsrate von 50 Prozent aufweist. Kurzsichtig, absichtlich blind, weitgehend ignorant.

Letzter lustiger Fakt: RT-Beiträge, wie zweifelhaft sie auch sein mögen, machen nur lächerliche zwei Prozent der Gesamtzahl in der umfangreichen Datenbank von EUvsDisInfo aus. Dennoch versäumen es die Talking Heads und Pressemitteilungen der Projektgruppe nie, unseren Kanal als ihre Daseinsberechtigung und als die Hauptgefahr für die Zivilisation zu erwähnen, wenn sie sich für die nächste Finanzierungsrunde einsetzen. Die Jungs wissen, wie gute PR geht.

Wie auch immer die Prognosen aussehen mögen: die Corona-Virus-Pandemie ist bereits eine zu reale Herausforderung für die Welt, als dass diese Zeit hätte, einem Phantom nachzujagen. Und zum ersten Mal seit langem, von Südkorea über Russland und Italien bis hin zu den USA, lachen wir gemeinsam über Toilettenpapier-Memes, weinen über kranke Angehörige und machen uns Sorgen über die kurzfristige soziale Isolation und die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen. Dies ist die Zeit, in der wir uns zu wirklich globaler Verständigung, Zusammenarbeit und Unterstützung bekennen. Die zwischenzeitlichen Bemühungen des EAD, Zwietracht zwischen Völkern und Nationen zu säen, sind nicht nur beschämend, sondern auch gefährlich.

Anna Belkina ist stellvertretende Chefredakteurin von RT und Leiterin der Bereiche Kommunikation, Marketing und strategische Entwicklung.

RT bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.