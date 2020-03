Champagnerlaune im Finanzcasino: Die "repräsentative Demokratie" sägt weiter am eigenen Ast (Video)

Wie ein Virus, so der Eindruck vieler, untergrabe die Finanzindustrie die "repräsentative Demokratie". Ein aktuelles Beispiel ist der Kompromiss den Finanzminister Scholz als vermeintliche "Finanztransaktionssteuer" präsentiert. Durch diese soll zudem die Mindestrente finanziert werden.

von Kani Tuyala

Nach der Finanzkrise war die "Finanzmarktregulierung" in aller Munde. Als ihr Kernstück galt die "Finanztransaktionssteuer", eine auch bei der Bevölkerung überaus populäre Maßnahme, um die Exzesse der deregulierten Finanzbranche in Zukunft einzudämmen.

Nach jahrelanger Debatte präsentierte Finanzminister Olaf Scholz zuletzt einen entsprechenden Gesetzesvorschlag. Mit einer Finanztransaktionssteuer die vor allem den Hochgeschwindigkeitshandel etwa mit Derivaten besteuert, verbindet das Ergebnis allerdings nur noch der Name.

Mehr zum Thema - Bundeskabinett beschließt Grundrente ab 2021

Es sind demnach vor allem Kleinanleger und Altersvorsorgesparer die ab Januar 2021 zur Kasse gebeten werden, nicht die Spekulanten. Für den großen Wurf war die politische Macht der Finanzlobby erneut zu enorm.

Darüber hinaus soll jedoch mit der vermeintlichen Finanztransaktionssteuer die vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte "Grundrente" gegenfinanziert werden. Kleinanleger die für ihre Altersvorsorge in Aktien investieren, sollen also den Rentenzuschuss für Bedürftige finanzieren.

Doch noch ist nicht alles in trockenen Tüchern. Österreich stellt sich quer und will die Börsensteuer in ihrer aktuellen Form nicht mittragen.

