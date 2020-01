Florian Homm spricht Klartext: Was der DAX auf dem Rekordhoch bedeutet

Der Deutschaktienindex, kurz DAX, hat es in dieser Woche geschafft, seinen Rekordstand zu übertreffen. Da müsste man in Zeiten der Negativzinsen doch eigentlich froh sein eine Alternative zu haben, oder?

Florian Homm rät dennoch zur Vorsicht, wer nicht in der Materie steckt, sollte nicht zu Höchstständen in den Aktienmarkt einsteigen. Kritisch sieht der RT Deutsch Wirtschaftsexperte auch den jüngsten Deal im Handelsstreit zwischen den USA und den Chinesen. Wenn das Reich der Mitte nun verstärkt Produkte aus den USA bezieht, wird die Wirtschaft in der EU darunter leider. Ins Besondere die Deutsche.

Mehr zum Thema - BlackRock: Unternehmen müssen "Klimaschutz" ernst nehmen