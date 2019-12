Ukraine-Gipfel: Warum der Friedensprozess in der Ostukraine nicht vorankommt (Video)

Folge uns auf

Das "Normandie-Treffen" am Montag in Paris rückte den Krieg in der Ostukraine wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Bei den vielen gegenseitigen Vorwürfen ist nicht einfach zu durchschauen, woran der Friedensprozess in der Ukraine bisher scheiterte.