Florian Homm spricht Klartext: Wir dienen den Rüstungskonzernen

Es ist ein scheinbar endloses Thema: Kampfjets und Hubschrauber bleiben am Boden, Panzer fahren nicht. Die Ausrüstung bei der Bundeswehr ist unzureichend und in einem schlechten Zustand. Viele Waffensysteme sind nicht einsatzbereit. Und nun?

Am Donnerstag veröffentlichte das Verteidigungsministerium einen Bericht über die materielle Einsatzbereitschaft der Truppe. Florian Homm hat sich das mal genauer angesehen. Er fragt sich auch, was mit dem zusätzlichen Geld passiert, das zukünftig für die Bundeswehr ausgegeben werden soll. Wo fließt es eigentlich hin? In die Bundeswehr, oder die Rüstungskonzerne?

