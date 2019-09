"Ökologische und ökonomische Gerechtigkeit": Ein Plädoyer für Greta und "Fridays for Future" (Video)

Für viele Menschen sind die Klimaaktivistin Greta und "Fridays for Future" zum Objekt von Zynismus und Häme geworden. Es gibt gute Gründe, sich kritisch mit dem Protest-Phänomen auseinanderzusetzen. Trotzdem geben bestimmte Entwicklungen Grund zur Hoffnung.

Überall auf der Welt werden im Namen der Freiheit Regierungen gestürzt, der "Krieg gegen den Terror" treibt ganze Erdregionen ins Verderben. Armut und Perspektivlosigkeit grassiert ebenfalls – auch in Deutschland. Doch der jungen Schwedin Greta Thunberg und "ihren" Klimaaktivisten aus der Mittelschicht der Industrieländer geht es offensichtlich nur um die Klima-Thematik. Und wer steht eigentlich hinter Greta? Wurde das Protest-Phänomen nicht bewusst von Interessengruppen geschaffen, um den Boden für die "Green Economy" zu bereiten und weiterhin satte Gewinne einzufahren?

Ja, es gibt gute Gründe dafür, die "Fridays for Future"-Bewegung kritisch zu betrachten. Ihr jedoch grundsätzlich mit Zynismus und Häme zu begegnen, mag zwar zum politisch unkorrekten guten Ton gehören, schießt aber über das Ziel hinaus. Übersehen wird vielfach, dass es Entwicklungen innerhalb der "Bewegung" gibt, die alles andere als naiv sind und den vermeintlichen Strippenziehern im Hintergrund keineswegs gefallen dürften. So etwa verknüpften die Aktivisten zuletzt das Thema der massiven Umweltzerstörung mit dem vorherrschenden Irrglauben an ein "ewiges Wirtschaftswachstum".

Von diesem Ansatz könnten sich auch Menschen angesprochen fühlen, deren Lebenssituation keinen Raum dafür lässt, sich um das Klima zu sorgen. Letztendlich ist der entfesselte Neoliberalismus die Ursache für Symptome, die keineswegs auf das Thema Klima beschränkt sind. Auch die Kritik an der "systemkonformen" Politik von Bündnis 90/Die Grünen spricht nicht unbedingt gegen Fridays for Future.

