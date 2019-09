Edward Snowden in Berlin: Die Russen hatten genau so viel Angst vor mir, wie ich vor ihnen

Live-Übertragung mit Edward Snowden am 17. September in Berlin.

Für die einen ist der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter ein Verräter. Für die anderen ist Snowden ein wahrer Patriot, der tatsächlich dem einst gemachten Eid zur Verteidigung der amerikanischen Verfassung verpflichtet ist. Die Berliner feierten ihn wie einen Helden.

von Zlatko Percinic

Pünktlich zur Veröffentlichung seines Buches "Permanent Record: Meine Geschichte" auf dem deutschsprachigen Markt gewährt der Whistleblower Edward Snowden einigen Medien Live-Interviews aus seinem Exil in Russland. Am Dienstagabend machten die ZEIT und der S. Fischer Verlag eine öffentliche Veranstaltung aus der Übertragung, die gut und gerne 400 Personen besucht haben. Moderiert wurde das Interview von Holger Stark, dem Leiter des Investigativressorts der Zeitung, der bei dem wohl größten Coup seiner Karriere mitwirken durfte, als er 2013 noch beim Spiegel an der Auswertung und teilweisen Veröffentlichung der Dokumente von Snowden mitwirkte.

Wie wütend die US-Regierung über die Veröffentlichung war und sämtliche Masken der diplomatischen Gepflogenheiten fallen ließ, zeigte sich in einem bis dahin noch nie dagewesenen Zwischenfall Anfang Juli 2013. Allein aufgrund von Gerüchten, dass sich im Flugzeug des bolivianischen Präsidenten Evo Morales der zu dem Zeitpunkt meist gesuchte Mann der Welt befinden könnte, reichte für Washington aus, so viel Druck auf die europäischen Regierungen auszuüben, dass sie ihre Lufträume für das Flugzeug sperrten und es zu einer Zwischenlandung in Wien zwangen. Die österreichische Regierung "verlangte" Zugang, um zu sehen, ob sich Snowden tatsächlich im Flugzeug befand oder ob er immer noch im Transitbereich des Moskauer Flughafens ausharrt, wohin er von Hongkong kommend gestrandet war.

Dass Washington so wütend auf den ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter war, ist verständlich. Er hat nicht nur streng geheime Dokumente gestohlen und sie Journalisten zur Auswertung und Veröffentlichung übergeben. Was viel schwerer wog, war die Aufdeckung der systematischen Überwachung und das Sammeln von Daten von Hunderten Millionen Menschen weltweit, einschließlich befreundeter Regierungen. Snowden stellte in der Liveübertragung klar:

Unsere Daten sind wir (selbst). Was ausgebeutet wird, sind nicht Daten, sondern (die) Menschen.

Dennoch sind die Daten nur ein Teil eines selbst, meinte er weiter. Die Geheimdienste und Unternehmen wie Amazon, Facebook oder Google könnten sie zwar alle sammeln, aber die daraus hergeleiteten Analysen wären unberechenbar, "weil wir unberechenbar sind". Am Ende ginge es aber um nichts weiter als um reine Macht. Unter dem Deckmantel des "Krieges gegen den Terror" und der in vielen Ländern immer wieder heraufbeschworenen Gefahr vor dem Terror haben anfänglich vor allem die westlichen Länder damit begonnen, die Freiheiten und Rechte der Menschen zurückzudrängen.

In einem freien Land sollte man der Regierung nicht trauen.

Das gilt insbesondere für jene, die freiwillig und ohne Zwang Informationen über sich selbst und andere im Internet teilen, die am Ende dann von unbekannten Analysten der Regierungen gesammelt und ausgewertet werden. Deshalb ist die oft getätigte Aussage "Ich habe ja nichts zu verbergen" höchst naiv und zeigt, wie wenig bewusst man sich der Konsequenzen des eigenen Tuns ist.

Kritik äußerte Edward Snowden vor allem an die Adresse der sogenannten freien Welt, weil sie unehrlich ist. Es wird der Anschein erweckt, als würden die Regierungen ihre Bürgerinnen und Bürger vor der Massenüberwachung und Sammlung von Daten beschützen. "Warum sieht man nicht mehr Länder in Europa", alles Alliierte der USA, dass sie beispielsweise Whistleblower beschützen? "Sie haben Angst", sagt er. Angst davor, selbst keine Daten mehr aus den USA zu erhalten.

Stattdessen erlebt man auch in Europa die negative Entwicklung, dass kritische Journalisten vermehrt als Bedrohung betrachtet werden. Dabei gehe es Whistleblower gar nicht darum, ihre Regierungen in irgendeiner Form für ihr Fehlverhalten zu "bestrafen", sondern sie verstehen sich vielmehr als "Partner" der Bevölkerung, sich das zurückzuholen, was ihnen genommen wurde.

Was Snowden aber wirklich bedauert, ist nicht etwa das, was er getan hat, sondern wie leicht man ihn nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in "ein Werkzeug verwandelt" hat. Er sei zutiefst davon überzeugt gewesen, dass die USA "eine Kraft für das Gute" wären und er sich enthusiastisch für den Geheimdienst beworben hatte, um ein Teil dessen zu sein. Er erzählt davon, wie stolz er war, als er von der CIA angenommen wurde und zum ersten Mal als CIA-Mitarbeiter das Hauptquartier in Langley betrat.

So wie man den Stolz in seinem Gesicht erkennen konnte, als er über diese Episode seines Lebens sprach, sah man auch den Schmerz der Erkenntnis, als er nach "sehr, sehr, sehr vielen Jahren" feststellen musste, dass die USA nicht mehr und vielleicht sogar nie das Land waren, von dem er glaubte, dass es existierte. Der nach 9/11 verabschiedete und nach wie vor gültige "Patriot Act" hatte die Grundlage für den radikalsten Umbau des vermeintlichen Anführers der freien Welt geschaffen, der die Vorstellungen der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika, zusammengefasst und in der Verfassung verankert, ins völlige Gegenteil umgewandelt hat.

Wollen wir wirklich alle Freiheiten aufgeben, für die unsere Vorfahren gekämpft haben, nur um Regierungen mächtiger zu machen?

Wenn das tatsächlich das ist, was die Bevölkerungen wollen, also Verlust von Freiheiten im Austausch für vermeintliche Sicherheit, dann sollten es die Menschen aber auch selbst entscheiden können, meint der im russischen Exil lebende Whistleblower. Dann wäre es wenigstens eine demokratisch legitimierte Preisgabe von Bürgerrechten, die so aber von den Regierungen einfach genommen werden.

Über sich selbst spricht Snowden nicht gerne, das merkt man ihm an, auch ohne dass er es sagen muss. Trotzdem verriet er interessante Details von seiner Zeit am Flughafen in Moskau, wo er 40 Tage lang der Dinge ausharren musste, bevor er schließlich politisches Asyl in Russland erhielt.

Der Moderator fragte ihn, ob es denn keinen Versuch des russischen Geheimdienstes gegeben hätte, ihn zu rekrutieren. Eine bewusste Anspielung von Holger Stark auf die diffamierenden Anschuldigungen aus den USA, er hätte im Grunde für Russland Spionage betrieben. Snowden machte kein Geheimnis daraus, dass er in der Tat vom Geheimdienst am Flughafen angesprochen wurde. Scherzend fügte er hinzu, dass aber die Tatsache, dass er heute in einer Zweizimmerwohnung lebt, nicht dafür spricht, dass der Rekrutierungsversuch erfolgreich war.

Er meinte, dass die Russen nach seiner Verweigerung der Kollaboration nicht wussten, was sie mit ihm anfangen sollen:

Sie hatten genauso viel Angst vor mir wie ich vor ihnen.

Dem Kreml wurde aber schnell klar, dass eine Zusammenarbeit mit Snowden angesichts der explosiven Tragweite seiner Enthüllungen und der Jagd nach ihm am Ende für Russland nur schädlich sein könnte. Angesichts der Weigerung von europäischen Ländern, ihm politisches Asyl zu gewähren, entschied sich die russische Regierung aus humanitären Gründen – und wohl auch um wenigstens etwas Kapital aus der Situation zu schlagen –, ihm dieses Asyl zu gewähren und ihn einfach in Ruhe zu lassen.

Das war vor sechs Jahren. Seitdem lebt Snowden mit seiner Frau in Moskau ein zurückgezogenes, aber dennoch "normales Leben", wie er sagt. Soziale Kontakte zur russischen Gesellschaft suche er aber bewusst nicht, sagt er. Nicht, weil er etwas gegen sie habe, sondern weil die Menschen, mit denen er sich treffen und austauschen würde, höchstwahrscheinlich selbst zu Zielen von Überwachung und möglicherweise Verfolgung werden würden.

Die letzte Frage am Abend richtete der Moderator zum Thema Asyl in Deutschland. Er fragte Snowden, wie enttäuscht er von Angela Merkels Entscheidung ist, dass ihm hier kein politisches Asyl gewährt wurde. Es sei "ok", antwortet er, aber man merkte ihm an, dass die Weigerung der Europäer aus Angst, ihn aufzunehmen, nicht einfach nur "ok" ist. Bei der Bundespressekonferenz am Montag wurde genau diese Frage gestellt, und die Antwort fiel ebenso klar wie exemplarisch dafür auf, was Edward Snowden in Europa kritisiert.

