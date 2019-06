Merkel empfängt den neuen ukrainischen Präsidenten: Die Rhetorik bleibt gleich (Video)

Quelle: Reuters © Hannibal Hanschke Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij in Berlin, Deutschland, 18. Juni 2019.

Am Dienstag, dem 18. Juni, trafen sich im Bundeskanzleramt zum ersten Mal in Berlin der neue ukrainische Präsident Selenskij und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gesprochen wurde vor allem über die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen sowie über den fortdauernden Konflikt in der Ukraine und den vermeintlich Schuldigen, Russland.