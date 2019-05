"Europa nicht den Angstmachern überlassen" – Wie Heiko Maas für die EU-Wahl trommelt

© Twitter / Heiko Maas

Maas bei der Eröffung des deutschen Pavillons bei der Biennale in Venedig am Freitag. In dem Post heißt es: "Gegen Nationalismus wird letztlich nur eines helfen: die Welt kennenzulernen, die Augen zu öffnen für andere Kulturen und so unsere gemeinsame Menschlichkeit zu entdecken."