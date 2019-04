Florian Homm spricht Klartext: Festnahme von Assange hat enorme Tragweite

Am Donnerstag wurde Julian Assange in London von der Polizei festgenommen. Dem Gründer von WikiLeaks droht nun die Ausweisung in die USA. Ein Vorgang mit enormen Konsequenzen - findet Florian Homm, der auch zum Brexit Klartext spricht.