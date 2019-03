Fasbenders Woche: Framing ist schöner als jede Wirklichkeit

Fünf Jahre "Krim-Annexion": Moskau schafft Tatsachen, der Westen schmollt. Die Welt ist nicht mehr so, wie er sie gerne hätte. Der Brexit zeigt: In Europa funktionieren weder "Zurück" noch "Weiter so". Vielleicht bewirkt das Chaos ja die Initialzündung für einen Neubeginn.