Belgischer Ex-Premier faltet im EU-Parlament italienischen Regierungschef zusammen

Das hat sich Giuseppe Conte sicher anders vorgestellt: Bei einem Besuch in Brüssel musste sich der italienische Regierungschef üble Schimpftiraden gefallen lassen. Der Absender der "Liebesgrüsse": Der belgische Ex-Premier Guy Verhofstadt.

von Pierre Lévy, Paris

Feuer frei auf den Chef der italienischen Regierung! Am 12. Februar war er "Gast" der Europaabgeordneten bei einer Plenarsitzung in Straßburg. Und er wurde einem schweren Feuer der Kritik ausgesetzt, das besonders heftig war. Insbesondere am Zug : Guy Verhofstadt. Der ehemalige belgische Premierminister, Vorsitzender der Liberalen Fraktion im Europarlament, gilt als Fundamentalist der föderalen Integration der EU. Und ist nie der letzte, wenn es um Exzesse und Provokationen geht. Diesmal übertraf er sich selbst, indem er Giuseppe Conte des "albernen Machtmissbrauchs" in seinem eigenen Land beschuldigte.

Insbesondere zwei Beschwerden förderten die Rachsucht von Herrn Verhofstadt: Die italienische Regierung habe sich auf die Seite der Gelbwesten in Frankreich gestellt, zwar durch den Besuch eines ihrer beiden stellvertretenden Ministerpräsidenten, Luigi Di Maio, in Frankreich und dessen Treffen mit einigen Personen, die behaupten, Teil dieser Bewegung zu sein; aber auch die Haltung Roms, das einen Gemeinsamen Standpunkt der 28 Länder zu Venezuela blockierte. Italien war in der Tat eines der wenigen Länder, das die Beteiligung der EU an der Innenpolitik von Caracas ablehnte.

Die Europäische Union als solche konnte daher den selbsternannten Präsidenten Juan Guaidó anstelle des gewählten Staatsoberhauptes Nicolás Maduro nicht offiziell anerkennen. Dieses italienische Veto hat den EU-integristischen Abgeordneten verärgert. Für ihn ist das Motiv des Verbrechens ganz klar und stellt offensichtlich einen erschwerenden Umstand dar: Die italienische Regierung traf diese "absurde" Entscheidung auf der Grundlage von "Anordnungen des Kremls". Ein Gehorsam, der, so der liberale Torquemada, Italien dazu bringt, sich "antieuropäisch" zu verhalten.

Der Vorsitzende der Sozialdemokraten in Straßburg wollte nicht zurückgelassen werden. Der Deutsche Udo Bullmann zögerte nicht, die italienische Entscheidung, die Häfen für Migranten nicht mehr breit zu öffnen, als "das hässliche Gesicht der Unmenschlichkeit" zu bezeichnen. Angesichts dieser Flut von Freundlichkeiten reagierte Herr Conte ruhig. Er schlug jedoch vor, dass Herr Verhofstadt auf seine Sprache achten sollte, vor allem, wenn er ihn beschuldigte, eine "Marionette" seiner beiden stellvertretenden Ministerpräsidenten zu sein.

Er forderte auch, dass die EU aufhört, zu versuchen, Russland zu isolieren. Was die französischen Gelben Westen betrifft, verzichtete er darauf, sie offen zu unterstützen, wies aber dennoch auf die "wachsende Kluft zwischen Herrschern und Regierten" hin, die sich in den EU-Ländern vergrößert. Die Philippika des ehemaligen belgischen Premierministers ist eigentlich ironisch, auch wenn unbeabsichtigt: Guy Verhofstadt erträgt nicht, dass italienische Politiker sich in französische Angelegenheiten "einmischen", aber er ist einer der engagiertesten Aktivisten für einen von außen in Venezuela durchgesetzten Regimewechsel.

Darüber hinaus ist der Mann ein Mehrfachwiederholungstäter: Im vergangenen September erwähnte er die Möglichkeit (https://ruptures-presse.fr/actu/verhofstadt-orban-hongrie-cnn/) einer Intervention in Ungarn (einem EU-Mitgliedstaat....), um den "illiberalen" Ministerpräsidenten Viktor Orban "zu stoppen". Kurz gesagt, Herr Verhofstadt ist wirklich die beste Person, um Unterricht über Nichteinmischung zu geben... Aber über diese bedauerliche Episode hinaus, wen interessiert es, was im Europaparlament passiert, abgesehen von dem kleinen Brüsseler Mikrokosmos? Wir müssen uns daher fragen, warum die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten annehmen, vor dieser Jury zu kommen: sie wurden doch von ihren nationalen Wählern gewählt und sind - im Prinzip - vor ihnen und nur vor ihnen verantwortlich.

Der polnische Premierminister hatte sich im Juli 2018 an die Übung gehalten und war ebenfalls hart angefasst worden. Emmanuel Macron hingegen bestand seine mündliche Prüfung im April 2018, gefolgt von Angela Merkel im November desselben Jahres. Diese beiden waren herzlich applaudiert worden. Kurz gesagt, je unbeliebter Sie in Ihrem Land sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie von einer stehenden Ovation in Straßburg getröstet werden. Und umgekehrt. Wir wussten bereits, dass das selbsternannte Europäische Parlament kein Volk vertritt (da es so etwas wie ein europäisches Volk nicht gibt). Wir stellen jetzt fest, dass sie die umgekehrte Funktion hat: das Gegengewicht zu den Völkern.....

RT Deutsch bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.