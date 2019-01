Die "Benin-Bronzen": Raubkunst aus dem sagenumwobenen Königreich Benin

Seit einigen Monaten sorgt das Thema wieder für Kontroversen. Es geht um die Forderung nach einer Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen und -Plaketten. Doch woher stammen die wertvollen Kunstobjekte? Welcher gesellschaftliche Kontext ließ sie entstehen?

Nach der Zerstörung des sagenumwobenen Königreichs Benin durch Großbritannien gelangten auch die hochwertigen Benin-Bronzen zunächst nach London, um schließlich auch im ethnologischen Museum in Berlin ausgestellt und zum Publikumsmagneten zu werden. Seit Generationen wird deren Rückgabe gefordert. Bisher ohne nennenswerten Erfolg.

Mehr zum Thema - Merkels Mission in Afrika: Die Brandstifter spielen Feuerwehr

Für die Nachkommen des alten Königreichs Benin, aber auch darüber hinaus, sind die Bronzen von unschätzbarem Wert, knüpfen sie doch an eine Geschichte 'Afrikas' an, die in Geschichtsbüchern und populären TV-Dokumentationen meist keine Erwähnung findet.

Die Geschichte des Königreichs Benin legt Zeugnis über ein prosperierendes und selbstständiges Afrika ab, das keinen Vergleich zu scheuen braucht. Eine Rückgabe ist unerlässlich, denn nur das Wissen um die eigene Geschichte weist den Weg in eine selbstbestimmte und vielversprechende Zukunft.

