Fasbenders Woche: #NazisRaus und ein Feindsender in Deutschland

Die gesellschaftliche Mitte ist nach links gerückt, während rechte Themen an Bedeutung gewinnen - diesem Paradoxon widmet sich Thomas Fasbender in seiner aktuellen wöchentlichen Kolumne. Außerdem in seinem Programm: Der "Feindsender" RT Deutsch.