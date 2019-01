Trumps Abzug aus Syrien: Transatlantische Sorge um die "liberale Ordnung"

Kaum verkündete US-Präsident Donald Trump die Absicht, die US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, erfasste eine Woge der Empörung die transatlantische Staatengemeinschaft. Der IS sei noch nicht besiegt und die Kurden würden "verraten". Ist die Kritik gerechtfertigt?

US-Präsident Donald Trump begründete die Ankündigung die offiziell 2000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, damit, dass man den "Islamischen Staat" (IS) besiegt habe. Zudem könnten die Vereinigten Staaten nicht länger der "Weltpolizist" sein. Das ist zwar ohnehin reiner Zynismus, sorgte aber dennoch für Schweißperlen und vehemente Kritik im Washingtoner Polit-Establishment. Empörung herrscht ebenso in London und Paris vor. Auch die Bundesregierung zeigt sich - etwa in Form von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen oder Außenminister Heiko Maas - entsetzt über die Ankündigung des US-Präsidenten. Das Argument: Der IS sei noch nicht vollständig besiegt und durch einen Abzug würden die USA die Kurden "verraten".

Im Falle Syriens offenbart sich allerdings, dass Washington im Rahmen der Operation Inherent Resolve ein doppeltes Spiel spielt. Nicht zuletzt geht die Entstehung der Terrororganisationen Al-Kaida und IS auf das Konto der eigenen militärischen Abenteuer zurück. Was die marxistisch-leninistisch geprägten Kurden in der Region anbelangt, nutzt man diese gerne zur Durchsetzung der eigenen Interessen, ohne sich jedoch mit den Zielen und politischen Ideen der Kurdenorganisationen zu solidarisieren. Der "Verrat" ist Teil des Konzepts.

