Brexit: Befürworter und Gegner des EU-Austritts machen Front gegen Einigungsvertrag

Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press

Der Streit in Großbritannien um den Brexit-Einigungsvertrag mit der EU hält weiter an. Gegen diesen machen sowohl Befürworter als auch Gegner des EU-Austritts mobil. Der Druck auf Premierministerin Theresa May wächst zunehmend.