Die Karikatur Assads als Ablenkung von der Realität und ein Vergleich mit Lincoln und Churchill

Westliche Ideologen behaupten, dass der Konflikt Syriens sich um den Status von Bashar al-Assad dreht. Dies ist falsch. Und mehr noch – sie wissen, dass es falsch ist. Eine Abrechnung mit der Doppelmoral des Westens im Umgang mit Assad und Syrien.

von John Wight

Wenn es um den syrischen Präsidenten geht, kann man nicht verdrängen, dass es um das Erbe eines Präsidenten geht, der sich nicht scheute, Krieg gegen einen Teil seines Volkes zu führen, nachdem sich dieser gegen die Regierung aufgelehnt hatte und dafür die Sympathien und Unterstützungen externer Kräfte erlangte. Wir können auch nicht die Tatsache verleugnen, dass Assad infolgedessen als Tyrann und Diktatur verlacht wurde, in seinem eigenen Land und darüber hinaus verachtet, verschmäht wurde. Obwohl die Geschichte dieser Darstellung von Abraham Lincoln heute nicht anerkannt ist, ist sie wahr. Lincoln wurde von seinen Feinden zu Hause als Ungeheuer dargestellt und im Ausland verabscheut, besonders von einem britischen Establishment, dessen Unterstützung für die südliche Sklavenhalterschaft der USA immer noch eine beschämende Anklage darstellt.

Lincoln gilt heute als der größte US-Präsident, der je gelebt hat – und das aus gutem Grund. Das entbindet uns jedoch nicht von den Strapazen einer ernsthaften Analyse seines Vermächtnisses. Weil kein Führer groß oder anders, großartig geboren wird oder immer großartig war. Im Gegenteil, ihre Größe ist ein Produkt der Entscheidungen, die sie in kritischen Momenten treffen, die dafür verantwortlich sind, den Verlauf der Geschichte so zu verändern oder zu beeinflussen, dass alle früheren Sünden in ihren Hinterlassenschaften mit Airbrush nachgezeichnet oder heruntergespielt werden. Abe Lincoln zum Beispiel, während er zweifellos unentbehrlich war, als es darum ging, die Konföderation zu zerschlagen, war auch der junge Mann, der eine Gruppe von Illinois-Milizen im Black Hawk Indian War von 1832 führte, Teil der Serie von genozidalen Indianerkriegen verantwortlich für die Dezimierung der kontinentalen indigenen Bevölkerung.

Nehmen wir beispielsweise Winston Churchill, der als der größte britische Premierminister gilt, der je gelebt hat. Trotz der unentbehrlichen Rolle, die er bei der Führung des britischen Widerstands gegen Hitlers Kriegsmaschinerie 1940 spielte, als das Land gut allein dastand, war Churchill auch der bösartige Imperialist und Kolonialist, der 1919 den Einsatz von Giftgas gegen die Bolschewiken in Russland sanktionierte, und wenige Jahre später gegen die Kurden im Irak. Wie bei Abraham Lincoln und Winston Churchill, also bei allen so genannten "großen Männern" der populären Geschichte – bekannt für ihre Leistungen auf Kosten der gerechtfertigten Verurteilung ihrer Verbrechen. Aus diesem Grund sind Geschichte und Propaganda oft zwei Seiten derselben Medaille, und es fehlt ihnen die Weisheit von Oscar Wildes Diktum: "Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft."

Der Punkt ist, dass diejenigen, die es ernst meinen, den Konflikt in Syrien in unserer Zeit zu verstehen, Verpflichtungen haben, der Dämonisierung von Bashar al-Assad als böses menschliches Wesen oder der Verehrung von ihm als Heiliger der "letzten Tage" zu widerstehen. Beide Darstellungen wurzeln in Karikaturen, und beide dienen dazu, seine Rolle in einem brutalen Konflikt, der jetzt in ihrem siebten Jahr steht, zu verschleiern anstatt zu verdeutlichen. Wenn man sich auf Assads Rolle in dem Konflikt konzentriert – ungeachtet der Rolle, die seine Regierung bei der Schaffung der Bedingungen spielt, die dazu geführt haben –, kann man die Tatsache nicht leugnen, wäre da nicht seine Entscheidung gewesen, in Syrien zu bleiben. Ohne Russlands Intervention Ende September 2015 wäre die schwarze Flagge des Salafi-Dschihadismus über Damaskus erhoben worden. Ebenso wenig kann man die Tatsache widerlegen, dass die Konsequenzen für die Minderheitengemeinschaften des Landes, ganz zu schweigen von jedem Syrer, der an die säkulare, multikulturelle und nicht sektiererische Identität des Landes glaubt und sich daran hält, extrem schlimm gewesen wäre.

Es ist tatsächlich zur Verteidigung dieser säkularen, multikulturellen und nicht-sektiererischen Identität, nicht der Verteidigung von Bashar al-Assad, dass unzählige Tausende Syrer bereit waren, gegen die Mächte der Hölle zu kämpfen und zu sterben, die in den letzten sieben Jahren gegen sie aufgebraucht wurden.

Dass sie dies trotz einer verlorenen Kampagne im Westen getan haben, um besagte Mächte der Hölle zu malen – mörderische extremistische Gruppen, deren Brutalität von mittelalterlicher Strenge war – in den romantischen Farben von Widerstand und Rebellion, das ist etwas, das niemals vergessen werden darf. Eine solche Kampagne bestätigt, dass das Biest der westlichen Hegemonie hart bleibt und seinen Appetit auf die Vorherrschaft nicht befriedigt – bis zu dem Punkt, wo trotz des Blutes, das bereits in seinem Namen vergossen wurde, seine Bereitschaft zu verlieren oder mehr zu verschütten, nicht unterschätzt werden kann. Dieser Ozean von Blut schließt übrigens das Blut der Bürger ein, für die westliche Führer deren Verbrechen immer mit einem Demokratie-Verzicht versehen sind – behaupten, dass sie handeln. Die Litanei der Terroranschläge, die im Westen ausgebrochen sind, angetrieben von der gleichen verdrehten Ideologie, die so viel Gemetzel im Irak, Libyen und Syrien angerichtet hat, sind in dieser Hinsicht eine monumentale Angelegenheit.

Wie Camus betonte:

Das Wohlergehen des Volkes war schon immer das Alibi der Tyrannen.

Und wer könnte schon anders argumentieren, nachdem er die Trümmer westlicher Außenpolitik in letzter Zeit allein untersucht hat? Es war gleichbedeutend mit einem tyrannischen Hegemonialtrieb, um das zu ruinieren und zu zerstören, was seine sehr reichen, privilegierten und fanatischen Befürworter nicht mit anderen Mitteln kontrollieren konnten.

Als er zu Assad zurückkehrte, wie gesagt, wird seine Entscheidung, in Syrien zu bleiben, auch wenn alles verloren schien, als ein wichtiger Moment nicht nur in der syrischen Geschichte, sondern auch in der Geschichte der Region untergehen. Denn vor dem Eintritt Russlands in den Konflikt im September 2015 waren die Aussichten für die syrische arabische Armee, dem übermächtigen Druck eines von Salafi-Dschihadisten dominierten Aufstandes standhalten zu können, der vom Westen und seinen Verbündeten in der Region unterstützt wurde, sehr düster. Egal, Assad in den Augen von Schülern des Regime-Wechsels ist die Personifizierung des Bösen. Er ist ein Monster, das im Interesse von wem und was genau besiegt werden muss? Im Interesse des Fortschritts und der Stabilität, im Interesse der unzähligen Menschen, die geschlachtet oder deren Angehörigen durch die Salafi-Dschihadisten niedergemacht wurden, die durch frühere Regime-Wechselkriege entstanden sind?

Die Kluft, die die unwirkliche Welt des westlichen Ideologen von der wirklichen Welt des Chaos und Chaos des Westens trennt, könnte nicht breiter sein. Während ihr durchschnittlicher westlicher Ideologe uns glauben machen lassen möchte, dass es die moralische Tugend (oder das Fehlen davon) von Regierungen oder Führern ist, die die Entwicklung eines gegebenen Staates bestimmt, entwickeln sich in Wahrheit Zustände im Kontext vorherrschender und speziell wenn es um die globaler Süden, ungünstige materielle Bedingungen. Und diese ungünstigen materiellen Bedingungen werden durch die erstickende Rolle der westlichen Hegemonie in ihrem räuberischen Streben nach strategischer, militärischer, wirtschaftlicher und kultureller Dominanz geschaffen.

Es ist absurd, von der Idee zu sprechen, die besagt, dass die empfangene Seite dieser Dynamik sich zu perfekten Demokratien, unbeschädigt und makellos, entwickelt. Nur diejenigen, für die magisches Denken eine Befreiung von der Unannehmlichkeit der Auseinandersetzung mit der Realität bietet, könnten möglicherweise anders argumentieren. Ihr typischer westlicher Ideologe ist hier schuldig. Um ehrlich zu sein, Staaten und Nationen, die im Fadenkreuz der westlichen Hegemonie durch wirtschaftliche Sanktionen, Blockade, politische Subversion und / oder militärische Einkreisung existieren, können nur dazu beitragen, dass ihre Entwicklung auf verschiedene Arten und in unterschiedlichem Maße als Folge davon beeinflusst wird.

So war Fidel Castro nie richtiger als damals, als er behauptete: "Die Geschichte Kubas ist nur die Geschichte Lateinamerikas. Die Geschichte Lateinamerikas ist nur die Geschichte Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens. Und die Geschichte all dieser Völker ist nur die Geschichte der unerbittlichsten und grausamsten Ausbeutung durch den Imperialismus in der ganzen Welt. " Bashar al-Assads wirkliches Verbrechen in den Augen seiner Gegner ist nicht das, was er getan hat, sondern was er repräsentiert. Und was er im Kontext des brutalen Konflikts, der seit 2011 in Syrien wütet, darstellt, ist der Trotz einer Welt, die durch das imperiale und koloniale Mantra der Macht unterstützt wird.

Im Jahr 2018 wurde das Recht des syrischen Volkes, seine eigene Zukunft zu bestimmen, mit Blut bezahlt. Ob diese Zukunft Bashar al-Assad als Präsidenten einschließt, ist auch eine Frage für die Syrer. Was auch immer keine antiassadistische Rhetorik abstreiten kann, ist, dass Syrien ohne seine Führung in einem der brutalsten Konflikte der Neuzeit keine Zukunft mehr hätte. Diejenigen, die das verstehen, sind keine Assadisten, sie sind einfach Realisten.

