Alle Achtung, Jean-Claude! Zeitumstellung als volksnahe Fassade der EU-Kommission

Der Präsident der Europäischen Kommission hat gerade eine brillante Kommunikationsmaßnahme durchgeführt. Jean-Claude Juncker, sonst nicht unbedingt ein Garant für Einschaltquoten, bekommt dank dem Thema Zeitumstellung endlich eine ihm gebührende Berichterstattung.

von Pierre Lévy, Paris

Jean-Claude Juncker taucht im Fernsehen und im Radio nicht so oft in den Nachrichtensendungen für die breite Öffentlichkeit auf. Dabei wollen zwar die Pressechefs der öffentlichen wie privaten Sender Brüssel keineswegs Zensur walten lassen – ganz im Gegenteil. Aber – so unangenehm die Feststellung für sie auch ist – die harte Realität sagt: Mit Beiträgen über die Europäische Union riskiert man mit Sicherheit einen empfindlichen Rückgang der – auch finanziell unverzichtbaren – Einschaltquoten. Die Brüsseler Küche bleibt den Bürgern der verschiedenen Mitgliedsländer einfach fremd.

Das ist bedauerlich. Die oft wesentliche Bedeutung von Entscheidungen, Orientierungen oder Weisungen der EU wird von den Völkern weit unterschätzt. Denn sie wird von vielen Organisationen und Verbänden oft mit großer Diskretion behandelt, obwohl es kaum eine nationale Politik gibt, die nicht von der Unionsmaschinerie am Laufen gehalten oder getrieben wird. Neueste Beispiele aus Frankreich sind die Aufweichung des Arbeitsgesetzbuches und die Eisenbahnreform.

Die Griechen ihrerseits können ein Lied davon singen: Die unglaubliche Strenge, die ihnen auferlegt wurde, und die wirtschaftliche und politische Gängelung, die fortdauern wird, sind wesentlich von Brüssel aus dirigiert worden.

Ein anderer Bereich sind die – bis heute nicht fruchtenden – Versuche, eine gemeinsame Migrationspolitik zu etablieren, was wohl nicht ganz unschuldig ist an den steigenden Spannungen innerhalb und zwischen großen Teilen der europäischen Bevölkerung. Eine stärkere Währungs- und Haushaltsintegration (auf die insbesondere Emmanuel Macron hofft, die aber unter den siebenundzwanzig Mitgliedsländern zu neuen Spaltungen führt), die Perspektiven einer EU-“Erweiterung“ um weitere Balkanländer, die Hoffnungslosigkeit angesichts der amerikanischen Handelspolitik, die Angst vor einer russischen Aggression (zumindest einer digitalen und medialen, vielleicht auch einer mit Panzern, wenn man baltischen und polnischen Politikern lauscht): All diese Themen, die bestenfalls auf das Desinteresse der „europäischen Bürger“ stoßen, müssten in der „Rede zur Lage der Union“ erörtert werden, die Herr Juncker in einigen Tagen (am 12. September) halten wird.

Aber diese jährliche Ansprache – ein schöner Brauch und Direktimport aus Washington all jener, die noch vor Kurzem von den „Vereinigten Staaten von Europa“ träumten – ist leider noch immer meist ein Flop: Niemand interessiert sich dafür, abgesehen natürlich vom Straßburger Kokon des Europäischen Parlaments.

Folglich muss wohl jetzt ein Kommunikationsfachmann diese geniale Idee gehabt haben: Sprechen wir doch einfach mal ... über die Zeitumstellung! Die Kommission hat also behauptet, dass eine kürzlich vorgenommene „Online-Umfrage“ zu diesem Thema sehr erfolgreich gewesen sei. Und dass eine Mehrheit der Internetteilnehmer sich dafür ausgesprochen hätte, die Sommerzeit das ganze Jahr über beizubehalten. Angesichts aller zuvor genannten Themen ist das doch mal eine zweifellos alle betreffende, wichtige Angelegenheit...

Die dem ehemaligen Premierminister von Luxemburg endlich wieder eine ihm gebührende Berichterstattung in den Medien beschert hat. Er hat sich auch nicht nehmen lassen zu bekräftigen, dass diesmal die Stimme der Bürger gehört würde.

Wenn eine Volksabstimmung über einen europäischen Vertrag stattfindet, bittet man das Volk, noch einmal zu wählen – oder man kehrt einfach das Wahlergebnis um. Aber wenn es sich um eine Online-Abstimmung (mit ganz überwältigender Beteiligung) zu einer so essenziellen Frage handelt, wird Brüssel sich – das ist versprochen – der Stimme des Volkes beugen...