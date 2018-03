Expertengespräch mit RT: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Euro zusammenbricht"

Der jüngste Trend der europäischen Länder, ihre Goldreserven zurückzuholen, hat in Brüssel Besorgnis ausgelöst. RT hat mit dem Experten Claudio Grass gesprochen, um zu verstehen, was hinter diesem Trend steckt. Die Welt entfernt sich von einem zentralisierten System, so Grass.