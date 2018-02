"Flash-Crash" an den Börsen: Wie Großinvestoren Kleinanleger über den Tisch ziehen

Quelle: Reuters © Brendan McDermid Flash-Crashs kein neues Phänomen. Auch schon in der Vergangenheit haben Großinvestoren Kleinanleger um so einige Euros erleichtert.

In der vergangenen Woche ist es an der New Yorker Aktienbörse mehrmals zu sogenannten "Flash-Crashs" gekommen. Darunter versteht man extreme Kurseinbrüche, die nur wenige Minuten andauern und in deren Folge sich die Kurse zu einem beträchtlichen Teil wieder erholen.