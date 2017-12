Exklusiv-Interview mit Prof. Marc Chesney: Finanzelite hat weltweit die Macht übernommen [Video]

Quelle: RT

Am letzten Wochenende fand in Moskau die internationale Buchmesse "non/fiction" statt. Im Rahmen der Buchausstellung präsentierte der schweizer Finanzprofessor Marc Chesney die russische Fassung seines Buches "Vom Großen Krieg zur permanenten Krise", die vom Verlag der Higher School of Economics herausgegeben wurde.