McAdams: US-Steuerzahler werden "heulen", wenn sie Rechnung für Wiederaufbau des Iraks bekommen

Nachdem Amnesty International einen Bericht veröffentlicht hat, der der US-Koalition mindestens teilweise die Verantwortung für massenhafte Zivilopfer überträgt, kritisierte Generalmajor Rupert Jones, der stellvertretende Kommandeur der internationalen Anti-IS-Koalition, diese Erkenntnisse und bezeichnete die Vorwürfe als respektlos und naiv.

RT sprach mit Daniel McAdams, dem Geschäftsführer des Ron Paul Peace Institute for Peace and Prosperity über die Zukunft des Iraks.

Herr McAdams, wie legitim ist der Aufenthalt von US-Truppen im Irak, nachdem die militärische Operation in Mossul große Teile der Stadt in Trümmern hinterlassen hat?

Es ist fast wie ein Fall einer nationalen Amnesie. Wir haben vergessen, was im Jahr 2003 passierte, als Präsident Bush sagte: "Mission erfüllt, wir haben alles getan, was wir tun mussten - ein großer Sieg." Die Realität ist, dass dies gerade die Probleme verursacht hat, die wir heute noch bekämpfen. Die Idee, dass wir wieder den sogenannten Feind dort besiegen, dann auf unbestimmte Zeit dort bleiben und das Ergebnis diesmal anders sein wird, ist eine absolute Phantasie. Die Neokonservativen, der militärisch-industrielle Komplex sowie die Leute, die in den Wiederaufbau verwickelt sein werden, reiben sich mit Freude die Hände, während der US-amerikanische Steuerzahler, der eine weitere Rechnung für die Zerstörung und den Wiederaufbau des Iraks erhält, vor Bedauern heulen sollte.

Was für eine Haltung werden die Menschen im Irak, und vor allem in Mossul, nach dieser starken zerstörerischen Kampagne gegenüber den alliierten Kräften haben?

Wird die Niederlage des IS in Mossul das Ende der Feindseligkeiten dort garantieren?

Es war die US-Intervention, die US-Invasion, der US-Angriff im Jahr 2003, von dem wir jetzt wissen, dass er auf nichts als Lügen der Neokonservativen beruhte, die durch ein US-Medium verstärkt wurden, das absolut uninteressiert ist, das die Regierung niemals in Frage stellt. Das hat zu den Problemen geführt. Es war die erste US-Invasion im Irak. Also werden wir nicht unbedingt den Irak in die Schweiz verwandeln, wenn wir von dort abziehen, aber zumindest wird es uns dabei helfen aufzuhören, die Dinge noch schlimmer zu machen, was wir durch Invadieren, wieder Invadieren, in die Luft Sprengen, wieder Aufbauen und wieder in die Luft Sprengen getan haben. Es geht einfach so weiter und löst keine Probleme. Es ist unvermeidlich, dass die Iraker irgendwie ihre eigenen Probleme auf die eine oder andere Weise lösen müssen.