Willy Wimmer zu G20: Bürgerkriegsrandale sollte Treffen von Putin und Trump verhindern

Wie bewerten Sie die Ergebnisse des G20-Gipfels inhaltlich?

Also, das ist möglicherweise die wichtigste internationale Konferenz gewesen, die wir seit Jahrzehnten erlebt haben, und zwar aus mehreren Gründen: Natürlich wegen der Ergebnisse dieser Konferenz auf dem ganzen Feld zwischen Klima-Verträgen und der Situation in Afrika, aber von zentraler Bedeutung war eigentlich nur das Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem amerikanischen Präsidenten Trump.

Und die ganzen chaotischen Verhältnisse, wie wir sie in Hamburg gesehen haben, die fast bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, schienen irgendwie zu dokumentieren, was in den Vereinigten Staaten alles unternommen worden ist, um es nicht zu diesem Treffen zwischen den beiden Präsidenten kommen zu lassen. Von diesem Treffen, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, hing im Vorfeld dieser Konferenz in Hamburg eigentlich die weitere Entwicklung unserer Erde ab.

Das die beiden Präsidenten sich offensichtlich gut verstanden haben, und auch zu konkreten Überlegungen im Zusammenhang mit Syrien gekommen sind, unterstreicht aus meiner Sicht das, was ich grade gesagt habe. Und die Auseinandersetzungen, die derzeit in Washington nach der Rückkehr des amerikanischen Präsidenten dort ablaufen, machen deutlich, mit welcher Situation wir es auf dem Globus deshalb zu tun haben, weil in den Vereinigten Staaten ein Machtkampf abläuft, wie die Welt ihn seit langem nicht mehr gesehen hat.