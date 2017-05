Obama auf dem Kirchentag – "Ein verhängnisvolles Signal"

Wieviel Politik ist auf einem Kirchentag zulässig?

Willy Wimmer:

Reiner Braun:

Ein Kirchentag ist immer politisch. Weil er sich nicht loslösen kann von den politischen Umständen, in denen er stattfindet. Selbst wenn man meint, man sei unpolitisch, ist man politisch. Sodass ich denke, dass dieser Kirchentag ein hochpolitischer ist. Weil er in einer Situation stattfindet, wo Krieg und Frieden auf Messers Schneide stehen. Und ich hoffe, er gibt eine eindeutige Antwort in Richtung Frieden und Abrüstung. Durch bestimmte Gäste wird der Kirchentag noch politischer als er sowieso schon ist. Und ich finde das nicht schlecht, weil sich Politik und Gesellschaft nicht trennen lassen. Und Kirchen haben eine Verantwortung, sich in politische und gesellschaftliche Prozesse einzumischen.

Kerstin Kaiser:

Mehr lesen: Kirchentag mit Barack Obama: Auftritt des Ex-US-Präsidenten und der Bundeskanzlerin Angela Merkel

Was macht ein US-Politiker auf dieser Veranstaltung?

Willy Wimmer:

Das wäre natürlich im Normalfall ein gern gesehener Gast, wenn er nicht wie Ex-Präsident Obama Blut an den Händen hätte. Das muss man wirklich sagen, unabhängig von der Frage, ob man diesen Mann mag oder nicht. Aber er hat als amerikanischer Präsident weltweit Leute umbringen lassen. Mit den dazu eingesetzten Drohnen und sonstigem technischem Gerät. Und an jedem Tag seiner Amtszeit hat er Krieg geführt. Was ist das eigentlich für ein Signal, das die Evangelische Kirche in Deutschland aussendet? Wenn sie ausgerechnet einen solchen Mann zu diesem Kirchentag einlädt? Das war natürlich tödlich, dass die Evangelische Kirche in Deutschland an diesem denkwürdigen Kirchentag, der dem Andenken von Martin Luther gewidmet ist, ein Signal gibt, dass Krieg offensichtlich wieder ins Konzept passt. Ein verhängnisvolles Signal.