Der Krieg gegen den Terror – Der größte Schwachsinn des 21. Jahrhunderts

Schon wieder ein Attentat auf europäischem Boden. Mehr als 20 Tote, Dutzende Verletzte und wie immer viel Bestürzung und Beileidsbekundungen aus aller Welt. Trotz allem bleibt die die Wahrscheinlichkeit an einem Terroranschlag in Europa zu sterben eher gering. Vor dem Terrorismus fürchten sich trotzdem 73% der Deutschen.

Eine irrationale Angst die sich in der Gesellschaft auf verschiedenste Arten und Weisen bemerkbar macht. Also was tun? Grenzen dicht oder die Augen vor den realen Gefahren zu machen? Oder vielleicht ganz andere Fragen stellen, bevor der Krieg gegen den Terror in die nächste Runde geht.