Topspion Rainer Rupp: USA zogen limitierten nuklearen Krieg auf europäischem Boden in Betracht

Quelle: Reuters

Während des Kalten Krieges schmiedete man in den USA an geheimen Nuklear-Strategien unter dem Namen "Flexible Response". Was das Kernelement dieser Strategie war, erläutert der ehemalige Topagent Rainer Rupp im Interview mit RT Deutsch.