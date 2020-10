Islamexperte zu Attentat: "Europäische Länder müssen mehr Unterstützung für Frankreich zeigen"

Mindestens drei Menschen sind am Donnerstag in Nizza Opfer einer islamistischen Terrorattacke geworden. Der Messerangriff soll sich in der Kirche Notre-Dame de Nice während eines Gottesdienstes ereignet haben.

Als Reaktion darauf hat der französische Regierungschef Jean Castex landesweit die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Erst vor zwei Wochen wurde das Land von einem brutalen Mord an dem Geschichtslehrer Samuel Paty erschüttert, der im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Paty wurde von einem 18-jährigen Täter mit tschetschenischen Wurzeln mit einem Messer auf offener Straße enthauptet. RT Deutsch hat mit dem Islamwissenschaftler Ralph Ghadban über die Zustände in Frankreich gesprochen und gefragt, warum das Land derart unter Terroranschlägen leidet.