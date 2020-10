Weil nicht sein kann, was nicht sein darf: Der Kampf der USA gegen Kubas Ärzte

Kubanische Ärzte während einer Begrüssungszeremonie in Kapstadt für kubanisches Gesundheitspersonal, das am 24. Mai 2020 nach Südafrika entsandt wurde, um die Bemühungen im Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen.

Während der Ruf, dass kubanische Ärzte für ihre internationale Arbeit während der COVID-19-Pandemie den Friedensnobelpreis erhalten sollen, immer lauter wird, stellen sich die Vereinigten Staaten weiterhin quer. Weil es sich um ein sozialistisches Erfolgsmodell handelt?

von Daniel Kovalik

In seinem Buch "In Cuba" berichtete der verstorbene katholische Befreiungstheologe Ernesto Cardenal Martínez, dass er bei seinem Besuch in Kuba Mitte der 1970er-Jahre Zeuge eines ganzen Landes wurde, das einer franziskanischen christlichen Gemeinschaft glich – einer Gruppe von Menschen, die in einfachen, kargen Verhältnissen lebte und das Wenige, was sie hatte, miteinander teilte.

Und natürlich ist Kuba dafür bekannt geworden, dass es das Wenige, das es hat – wenig aufgrund eines US-Embargos, das seine Wirtschaft seit fast 60 Jahren erstickt – mit dem Rest der Welt teilt.

Der bedeutendste Beitrag, den Kuba geleistet hat, war seine internationale medizinische Solidarität, von der eine Vielzahl von Ländern – vor allem, aber nicht nur in den Entwicklungsländern – profitiert hat.

Kuba begann sehr kurz nach der von Fidel Castro angeführten Revolution von 1959 mit dieser Hilfe. In Anlehnung an Pater Kardinals Überlegungen zu Kuba beschreibt Professor Piero Gleijeses von der Johns-Hopkins-Universität Kubas Einsatz in Algerien kurz nach der Kubanischen Revolution mit den folgenden Worten:

"Es war eine ungewöhnliche Geste: Ein unterentwickeltes Land bot einem anderen Land, das sich in einer noch schlimmeren Notlage befand, kostenlose Hilfe an. Sie wurde zu einer Zeit angeboten, als der Exodus von Ärzten aus Kuba nach der Revolution die Regierung gezwungen hatte, ihre Ressourcen zu strecken und gleichzeitig ihre innerstaatlichen Programme zur Verbesserung des Massenzugangs zur Gesundheitsversorgung zu starten."

Der Vizepräsident des kubanischen Staatsrates, José Ramón Machado Ventura, erklärte:

Es war wie ein Bettler, der seine Hilfe anbot, aber wir wussten, dass das algerische Volk sie noch mehr brauchte als wir und dass es sie verdiente.

Und er fügte hinzu: "Es war ein Akt der Solidarität, der keinen greifbaren Nutzen brachte und mit realen materiellen Kosten verbunden war."

Kuba hat diese Solidarität im Laufe der Jahre weiter verstärkt. So schickte es beispielsweise Ärzte über 7.000 Kilometer nach Westafrika, um das tödliche Ebolavirus erfolgreich zu bekämpfen. Darüber hinaus standen, wie die New York Times widerwillig einräumte, kubanische Ärzte beim jüngsten Kampf gegen die Cholera in Haiti an vorderster Front.

Nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl nahm Kuba Tausende Kinder, die unter dem radioaktiven Niederschlag litten, zur Behandlung auf. Viele dieser Menschen leben noch Jahre nach dem Zusammenbruch der UdSSR in Kuba. Kuba hat sogar Ärzte zur Hilfe in die USA geschickt – insbesondere zur Bekämpfung der Kindersterblichkeit in Chicago.

In der aktuellen Corona-Krise hat Kuba Ärzte sowohl in Entwicklungsländer wie Venezuela, Surinam, Jamaika und Grenada als auch in entwickelte Länder wie Italien geschickt, um bei der Bekämpfung der Pandemie zu helfen.

Um Kubas weltweite Bemühungen zur Bekämpfung von COVID-19 zu würdigen, setzt sich eine internationale Bewegung dafür ein, dass sein Ärzteteam, die sogenannte Henry Reeve International Medical Brigade, den Friedensnobelpreis erhält. Eine Petition, die sich für diese Ehrung einsetzt, hat 30.000 Unterschriften aus der ganzen Welt gesammelt, darunter von so bedeutenden Persönlichkeiten wie dem ehemaligen Präsidenten von Ecuador Rafael Correa, den Schauspielern Danny Glover und Mark Ruffalo sowie der Schriftstellerin Alice Walker und dem emeritierten Professor für Linguistik, Noam Chomsky.

Doch schockierenderweise stellten sich die USA, die mit ihrer Kuba-Politik fast allein in der Welt dastehen, von Anfang an gegen die Bemühungen Kubas zur Bekämpfung der globalen Pandemie. Die Asia Times schrieb dazu:

"Die US-Regierung hat den kubanischen medizinischen Internationalismus bis zur aktuellen Pandemie weiter angegriffen und wilde Anschuldigungen gegen das Programm erhoben, die das medizinische Personal verunglimpfen. Paul Hare, ein ehemaliger britischer Botschafter in Kuba, der in den Vereinigten Staaten lehrt, sagte kürzlich gegenüber Reuters, dass die USA 'fast völlig isoliert' seien, wenn es um ihre Kuba-Politik geht. Seit 1992 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen jedes Jahr für die Aufhebung des von den USA verhängten Embargos gegen die Insel gestimmt. Im Jahr 2019 sagten 187 Länder, dass das Embargo beendet werden müsse, während die USA mit zwei ihrer engsten Verbündeten, Brasilien und Israel, zusammenstanden. Die Worte von Botschafter Hare 'fast völlig isoliert' sind eine Untertreibung."

Dies wirft die Frage auf, warum sich die USA einer solchen internationalen Solidarität widersetzen. Sicherlich rührt ein Teil der Feindseligkeit gegenüber Kuba und seinen weltweiten Bemühungen daher, dass das Land eng mit Ländern wie China zusammengearbeitet hat, mit denen die USA nicht einverstanden sind.

Die Wahrheit ist jedoch, dass die engen Beziehungen Kubas zu China ebenso wie seine früheren engen Beziehungen zur UdSSR weitgehend durch die aggressive Wirtschaftsblockade des Inselstaates durch die USA sowie durch die ständigen militärischen Drohungen der USA notwendig geworden sind. Wie Noam Chomsky oft betont hat, handeln die USA absichtlich in einer Art und Weise gegenüber jungen revolutionären Nationen, die sie in die Arme der kommunistischen Supermächte drängen, und nennen dies dann als Rechtfertigung für eine noch intensivere Aggression.

Meiner Ansicht nach ist der wahre Grund, warum die USA gegen die kubanische medizinische Solidarität vorgehen, ihre Angst vor dem, was einige, einschließlich Oxfam International, als "die Bedrohung durch ein gutes Beispiel" bezeichnet haben.

Das heißt, Länder wie Kuba bedrohen die Hegemonie der USA und des globalen Kapitalismus gerade durch ihre Erfolge beim Aufbau eines sozialistischen Modells, das zeigt, dass die Bedürfnisse der Menschen sowohl im In- als auch im Ausland besser erfüllt werden können, wenn das Profitmotiv fehlt. Solche Beispiele müssen zerstört werden, damit sie anderen Entwicklungsländern nicht zeigen, dass sie es besser machen können, wenn sie die Fänge des räuberischen kapitalistischen Systems verlassen.

Darüber hinaus drohen solche Beispiele sogar den Menschen in den USA – dem Land, das trotz seines einzigartigen Reichtums eine der höchsten Corona-Infektionsraten der Welt hat – zu zeigen, dass es einen besseren Weg gibt, eine Wirtschaft und eine Gesellschaft zu organisieren.

In einer Zeit, in der die Unterstützung der US-Wählerschaft für den Sozialismus so groß ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr – zum Teil wegen der durch die Pandemie aufgedeckten Ungerechtigkeiten und Misserfolge – stellt Kuba ein Beispiel dar, das die Mächtigen zerstören muss. Und sie versuchen es auf aggressive Art und Weise.

Daniel Kovalik lehrt Internationale Menschenrechte an der University of Pittsburgh School of Law in den USA und ist Autor des kürzlich erschienenen Buches "No More War: How the West Violation Law Violational Law by Using 'Humanitarian' Intervention to Advance Economic and Strategic Interests".

